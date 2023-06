Nuovo dispositivo di traffico per l‘asse Perimetrale Melito-Scampia. Con un’ordinanza dirigenziale, firmata dal dirigente tecnico Giuseppe D’Alessio, è stato istituito il divieto di transito per tutti i veicoli con massa complessiva superiore a 7,0 tonnellate in ambedue i sensi di marcia, a partire dal 19 giungo al 7 luglio, per consentire i lavori di ammodernamento e potenziamento della linea EAV, al kilometro 1+362.

Asse perimetrale Melito-Scampia, nuovo dispositivo di traffico per 20 giorni

In direzione Napoli – Melito, il divieto riguarderà il tratto stradale compreso tra le uscite via Masoni e Scampia, con pre-segnalazione e segnalazione di divieto di accesso e percorso alternativo dal viale Umberto Maddalena, all’uscita via Masoni, e in corrispondenza della rampa di immissione dalla via Comunale Vecchia di Miano.

I veicoli con massa superiore a sette tonnellate – si apprende dall’ordinanza – non potranno circolare anche nel tratto compreso tra le uscite Piscinola e Masoni; obbligo di uscita a Piscinola e divieto di accesso da viale Piedimonte d’Alife (stazionamento autobus) verso via Masoni.

Il percorso alternativo per i mezzi interessati sarà: corso Secondigliano, via Roma verso Scampia, via Baku, viale della Resistenza, via Tancredi Galimberti, via Oliviero Zuccarini.