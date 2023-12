Pistola in pugno, minacce e slalom nel traffico. È allarme rapine nel traffico sull’Asse Mediano, all’altezza dell’uscita Aversa-Melito. Caccia a due malviventi che viaggiano in sella a uno scooter nelle ore di punta.

Asse Mediano, slalom nel traffico per rapinare automobilisti bloccati: caccia ai malviventi in scooter

I rapinatori, approfittando della forte affluenza sulla strada, dal tardo pomeriggio in poi, si avvicinano alla vittima designata intimandogli sotto la minaccia di una pistola di tirare fuori i soldi per poi dileguarsi muovendosi agilmente nel traffico grazie alle due ruote. A immortalare i due balordi una dash-cam installata su una delle macchine intrappolate lungo l’Asse Mediano.

“Abbiamo fatto scattare il campanello d’allarme da tempo ma, purtroppo, nulla è cambiato, nessuna contromisura è stata presa. Eppure il modus operandi è sempre lo stesso così come i tratti stradali presi di mira. Bisogna riflettere sul fatto che questi farabutti armati potrebbero ad un certo punto anche far fuoco-perché magari presi dall’adrenalina dell’azione criminale, perché sotto l’effetto di droghe o, semplicemente, perché sono dei delinquenti senza scrupoli- contro auto su cui potrebbero viaggiare intere famiglie. Ignorare tale emergenza è altrettanto da pazzi, serve quindi la messa in campo di una task-force per stroncare il fenomeno“, ha dichiarato il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli a cui tanti automobilisti si sono rivolti per chiedere aiuto.