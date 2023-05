L’autovelox installato all’altezza dell’uscita “Aversa Nord” dell’asse mediano in direzione Caserta è stato disattivato.

Asse Mediano, l’autovelox Aversa Nord è stato disattivato

Questa mattina sul cartello che avvisa la presenza del controllo elettronico della velocità è stata apposta una “X” per segnalare al disattivazione dello strumento che segnala la velocità delle auto.

Dunque l’autovelox diventato tristemente noto per aver irrogato oltre 200mila contravvenzioni in pochi mesi è stato disattivato e, almeno per il momento, non sarà più funzionante. “Una battaglia vinta”, scrive sui social l’avvocato Nico Nobis di Aversa. “L’autovelox della Polizia Municipale SP335 Ponti della Valle risulta eliminato.”