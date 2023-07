Truffa dello “specchietto” tentata da un uomo a bordo di una Lancia Y bianca ai danni di una donna che viaggiava sull‘Asse Mediano, zona di Via S. Francesco a Patria, nei pressi dello store “Gloria” a Giugliano.

Asse mediano Giugliano, tentata truffa dello specchietto: “Attenzione a quest’auto”

Secondo il racconta dalla conducente, il conducente della Lancia bianca l’avrebbe presa di mira per mettere in atto la cosiddetta truffa dello “specchietto”: “In questo momento hanno tentato di farci la truffa dello specchietto altezza Gloria. Appena hanno visto che li stavo fotografando hanno accostato”, ha raccontato la donna sui social postando anche alcune fotografie. Una pratica molto diffusa sopratutto su quel tratto di strada a scorrimento veloce.

Cos’è la truffa dello specchietto

La truffa dello specchietto è una pratica semplice ma micidiale: il malvivente finge che il suo specchietto sia stato rotto dalla vostra vettura in marcia, in modo da farsi dare i soldi in contanti per riparare il danno. È una scelta “furba” per i truffatori, perché lo specchietto è in assoluto la parte più sporgente dell’auto e quindi è l’estremità più scelta.