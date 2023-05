Terribile incidente questa mattina sull’Asse Mediano. Un camion, per cause ancora in fase di accertamento, si è schianto contro un guardrail per poi finirci sopra.

Asse Mediano, camion si schianta contro guardrail e ci finisce sopra

Il sinistro è avvenuto in direzione Giugliano, all’altezza di Frattamaggiore. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Ma non si esclude che il conducente possa aver avuto un colpo di sonno o che a provocare l’incidente sia stata una distrazione. Fatto sta, che l’autista non è riuscito a frenare in tempo, impattando col camion contro la barriera di protezione metallica. Per fortuna non ci sono altri veicoli coinvolto. Al momento non si conoscono le condizioni del conducente.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico veicolare di questa mattina, già rallentato a causa della chiusura dell’asse perimetrale Scampia-Melito dopo alcuni furti di guardrail che si sono registrati nelle settimane scorse. In questo momento centinaia di auto procedono a passo d’uomo. Sul posto ci sono i vigili del fuoco per i rilievi del caso; ora si attende l’arrivo del carro attrezzi per l’immediata rimozione del veicolo incidentato.