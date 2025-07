Un clamoroso colpo di scena ha ribaltato l’iter giudiziario che vedeva coinvolto un 39enne napoletano, Francesco Pepe, accusato di una rapina consumata e una tentata rapina avvenute a Sala Consilina.

Assalto al portavalori, scarcerato 39enne del Rione Traiano

Dopo l’arresto avvenuto nei mesi scorsi, nella mattinata odierna i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Lagonegro, su richiesta della locale Procura, nei confronti dell’uomo.

L’indagato era finito al centro delle indagini per una tentata rapina pluriaggravata all’Ufficio Postale di via Mezzacapo, nel cuore di Sala Consilina, e per la rapina pluriaggravata di un’arma da fuoco con relativo munizionamento. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 29 aprile dello scorso anno, il 39enne – armato di fucile e accompagnato da altri tre complici – avrebbe fatto irruzione nei locali dell’ufficio postale, seminando il panico tra i presenti.

Tuttavia, poche ore dopo l’esecuzione della misura, è giunta la decisione del Tribunale del Riesame di Potenza che, accogliendo le argomentazioni difensive degli avvocati Giovanna Cecere del Foro di Milano e Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare precedentemente emessa dal GIP di Lagonegro.

Il Tribunale ha ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, disponendo l’immediata scarcerazione di Pepe. La difesa ha evidenziato criticità nelle ricostruzioni accusatorie e una carenza di elementi oggettivi tali da giustificare una misura restrittiva così grave.