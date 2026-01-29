Anche il Prefetto Michele di Bari interviene sui gravi fatti di cronaca che hanno interessato Giugliano e Nola, dove due bande distinte di malviventi questa notte hanno preso di mira sportelli bancomat. con l’uso di esplosivo. Di Bari ha disposto – come si apprende in una nota – “l’immediata intensificazione dei servizi di controllo del territorio da parte delle Forze di polizia”.

Assalto ai bancomat di Nola e Giugliano con l’esplosivo: il prefetto convoca comitato per l’ordine pubblico

Il comunicato spiega che “la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nei territori comunali di Giugliano in Campania e di Nola, nonché le ulteriori misure di prevenzione e contrasto da adottare, saranno oggetto di approfondimento nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato presso il Palazzo di Governo per domani, venerdì 30 gennaio, alle ore 9.30″.

Al tavolo siederanno anche i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Napoli Nord e Nola. È la risposta che lo Stato intende dare all’escalation di microcriminalità nella provincia di Napoli.