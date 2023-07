Banditi senza scrupoli tra Maddaloni e Marcianise. Rubano persino un gazebo e gli alimenti destinati ai poveri. A darne notizia è Casertace.net.

Assalto a Caritas e parrocchie nel casertano, banditi rubano persino gli alimenti ai poveri

Nella città di Maddaloni ignoti hanno portato via un gazebo donato da un commerciante alla parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa, in via Padre Pio. La struttura serviva a riparare gli operatori della Caritas dal sole. Il titolare del negozio che ha fatto la donazione ha lanciato un appello ai malviventi perché lo restituiscano.

Non va meglio a Marcianise. In Via Giulio Foglia, in queste ore, alcuni ladri si sono intrufolati nella sede della Caritas e hanno portato via gli alimenti destinati ai poveri. Oltre al furto in sé, si segnalano danni al portone d’ingresso.