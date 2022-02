Lascia il carcere un giovane rapinatore di Giugliano. E’ accusato di alcuni colpi in ‘trasferta’ ma ora è stata accolta la richiesta del suo legale. Salvatore Speranza, giuglianese classe 99, aveva rapinato infatti 2 banche filiali della Monte dei Paschi di Siani a Genzano di Roma ed a Pomezia ed era stato condannato a 4 anni di reclusione.

SALVATORE SPERANZA LASCIA IL CARCERE

Il magistrato di sorveglianza di santa Maria Capua Vetere, dottoressa Filomena Capasso, accogliendo la richiesta dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, ha concesso però al giovane di espiare la pena in detenzione domiciliare, scarcerandolo dal penitenziario di Carinola dove era detenuto dallo scorso giugno. Sul giovane pende un ulteriore processo a santa Maria Capua Vetere per una rapina in banca commessa a Vairano Scalo, allorquando fu arrestato in flagranza di reato a 19 anni dopo una colluttazione con i carabinieri mentre i tre complici riuscirono a scappare. In quel caso la banda – taglierini in pugno – entrò in azione in una filiale Unicredit del Casertano e immobilizzò clienti e dipendenti.

Poco dopo arrivarono però i militari dell’Arma della locale stazione e Speranza fu subito bloccato. Le indagini hanno portato poi all’identificazione di tutti i componenti della banda, residenti tra Giugliano e Qualiano. Per questo processo Speranza è attualmente imputato a piede libero.