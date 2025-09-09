Dal 1° settembre, l’Unità Operativa Complessa di Cardiologia-UTIC- Emodinamica dell’Ospedale San Giuliano di Giugliano, diretta dal Dott. Giovanni Napolitano, ha ampliato il servizio di emodinamica per le patologie coronariche “tempo dipendenti” con una copertura di 24 ore.

ASL Napoli 2 Nord: l’Ospedale Giugliano potenzia cardiologia UTIC con l’Emodinamica H24

Il laboratorio di emodinamica di Giugliano, in attività dal maggio 2024, è il centro HUB (Unità di Hospital Based) per il territorio del distretto 37 (Comune di Giugliano in Campania e comuni limitrofi) e del distretto 41, che include i Comuni di Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Casandrino e Sant’Antimo.

Questo potenziamento strategico, in linea con il Piano Regionale della Rete dell’Infarto Miocardico Acuto (Rete IMA), rappresenta un passo fondamentale per la cittadinanza di un’area densamente popolata e purtroppo caratterizzata da un’alta incidenza di patologie cardiovascolari. La copertura del servizio sulle 24 ore, per 365 giorni l’anno, garantisce una risposta immediata con diagnosi accurate e interventi terapeutici rapidi, riducendo i tempi di attesa e migliorando significativamente gli esiti clinici per i pazienti.

L’ampliamento a 24 ore non solo eleva il livello dell’assistenza sul territorio, ma sottolinea anche la visione e l’impegno della Direzione Strategica, che ha lavorato con determinazione per raggiungere questo risultato cruciale. L’ASL Napoli 2 Nord continua a investire per fornire ai cittadini servizi sanitari di alta qualità, rafforzando la rete ospedaliera e l’integrazione con le esigenze del territorio. Questo altro tassello è un segno tangibile di tale impegno e una garanzia in più per la salute di tutta la comunità.