Sgomberati nuove alloggi popolari ad Arzano. Il comune, con il supporto delle forze dell’ordine, ha completato le operazioni di sgombero di alcuni immobili di proprietà dell’ACER e dello stesso Comune, ubicati in via Colombo ed in via Tavernola.

Arzano, lotta agli abusivi: liberati novi alloggi popolari con la forza pubblica

Gli sgomberi hanno riguardato nel complesso nove alloggi e sono stati eseguiti attraverso

un’incisiva attività del Comune e delle forze di polizia operanti sul territorio comunale, preceduta da una fase di programmazione tra il 2023 e il 2024 del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto Michele Di Bari. La programmazione è avvenuta anche attraverso il confronto con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, dal momento che alcuni degli alloggi erano oggetto di sequestro dell’Autorità giudiziaria.

È rilevante sottolineare che per alcuni alloggi l’occupazione abusiva risaliva a parecchi anni addietro e, pertanto, la rimozione di una situazione di illegalità perpetrata per lungo tempo assume un valore ancora più significativo. Il Prefetto esprime vivo apprezzamento per i risultati conseguiti grazie all’azione sinergica dell’Amministrazione comunale di Arzano e delle Forze di polizia che consente di assegnare gli immobili liberati agli aventi diritto in base alla graduatoria regionale.