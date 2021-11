Un enorme incendio si è sviluppato questa mattina, intorno alle 7, ad Arzano. A prendere fuoco un deposito di oggetti e articoli natalizi, situato in via Torricelli, nella zona industriale.

Arzano, incendio in un deposito: nube nera si alza in cielo

Il rogo ha generato una grossa colonna di fumo nera, visibile a chilometri di distanza. La nube scura si sta allargando in queste ore verso Napoli e l’area Nord. Tante le segnalazioni arrivate da Napoli, Casoria, Frattamaggiore, Afragola, Marano, Giugliano e Ercolano. Decine di residenti hanno immortalato la nube scura con i loro cellulari e pubblicato gli scatti sui social.

Al momento non si conosce l’origine dell’incendio e non ci sarebbero feriti. Per fortuna le fiamme non hanno coinvolto le fabbriche adiacenti. Il rogo ha provocato anche il cedimento di una parete della struttura. Sul posto sono intervenuti immediatamente tre autobotti dei Vigili del Fuoco: i pompieri stanno lavorando incessantemente per spegnere le lingue di fuoco. Presenti anche la Polizia Municipale di Arzano, la Polizia e i Carabinieri che hanno messo in sicurezza la zona e avviato i rilevi del caso.