Non solo soldi e bottiglie di pregio, ma perfino gli astici custoditi nell’acquario del locale. Un bottino ricco, dal valore di migliaia di euro, quello che i ladri sono riusciti a portare via nella notte, mettendo a segno l’ennesimo furto ai danni del ristorante “Il Rusticone”, in via Atellana ad Arzano. A entrare in azione un commando composto da sei persone. I malviventi, con il volto coperto e torce in testa, hanno forzato l’ingresso e fatto irruzione nel locale, muovendosi con rapidità e decisione, come se avessero studiato il colpo nei dettagli.

Arzano, in sei svaligiano ristorante “Il Rusticone”: ladri via con champagne e astici

Una volta all’interno si sono divisi i compiti: alcuni hanno raggiunto gli scaffali e il frigorifero delle bevande, arraffando vino e champagne di lusso; altri si sono diretti verso la cassa, portando via il denaro contante. Uno dei componenti del gruppo, invece, ha puntato direttamente all’acquario del ristorante, svuotandolo degli astici prima di darsi alla fuga con il resto della banda. Un’azione fulminea, durata non più di cinque minuti. Per i titolari del locale si tratta infatti dell’ennesimo episodio: negli ultimi due anni “Il Rusticone” è già stato preso di mira altre due volte. Quello avvenuto nella notte sarebbe il terzo furto.

E intanto nell’area Nord di Napoli è ancora emergenza sicurezza, dove commercianti e imprenditori denunciano da tempo una crescente escalation di furti e rapine. Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine, che stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per risalire ai responsabili.