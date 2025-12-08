Incendio in casa ad Arzano. Tragedia sfiorata per quattro persone, due adulti, e due minori, rimaste ustionate alle gambe dal fuoco sprigionato da una stufa a bioetanolo che stavano utilizzando per riscaldarsi all’interno di un appartamento in via Don Sturzo.

Arzano, fiammata dalla stufa: ustionate quattro persone. Ci sono anche due bambini

Sul posto sono intervenuti i soccorsi. Moglie e marito sono ricoverati all’ospedale Cardarelli, il loro figlio di 6 anni e il nipote di 16 all’ospedale Santobono. Il rogo, domato dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, ha danneggiato anche un tavolo e divano. Le fiamme non si sono estese ad altri immobili ed è rimasto circoscritto.