Arzano e Casavatore ancora senza acqua: interventi in corso dopo crollo acquedotto a Secondigliano

Arzano e Casavatore sono ancora senza acqua oggi, lunedì 16 dicembre, a causa del crollo dell’acquedotto di Secondigliano. L’incidente, che ha visto il collasso del collettore proveniente da San Prisco, ha costretto all’evacuazione di 4 palazzi per un totale di 21 famiglie e 66 persone. I lavori di ripristino sono in corso, ma la complessità dell’intervento sta prolungando i tempi di risoluzione del problema.

In risposta all’emergenza, nei due comuni sono state attivate autobotti per garantire la fornitura di acqua potabile. Ad Arzano, la sindaca Cinzia Aruta ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per oggi, mentre a Casavatore, sotto la gestione del commissario prefettizio, le scuole sono rimaste aperte.

Il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha presieduto ieri una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), che continua a monitorare gli interventi straordinari condotti da Acqua Campania. La rottura della rete di adduzione idrica ha provocato nei giorni scorsi alcune voragini in via Cupa Vicinale dell’Arco, nel capoluogo partenopeo, causando anche l’interruzione della fornitura idrica ad Arzano e Casavatore.

Durante la riunione di questa mattina, i tecnici di Acqua Campania hanno evidenziato che la particolare complessità delle operazioni di riparazione richiederà ulteriore tempo prima del completo ripristino della rete idrica. Per ridurre i disagi alla popolazione, è stato assicurato un servizio idrico sostitutivo, grazie alla collaborazione della Direzione generale del Ciclo integrato delle acque della Regione Campania e dell’Ente Idrico Campano. Questo servizio prevede autobotti e fontanine pubbliche nei punti strategici dei comuni interessati.

La sindaca di Arzano, Cinzia Aruta, ha firmato un’ordinanza straordinaria che dispone la chiusura delle scuole per la giornata di oggi. In un comunicato, la sindaca ha spiegato che: “I tempi necessari per l’intervento di riparazione si protrarranno di almeno altre 24 ore, con conseguenti difficoltà nell’approvvigionamento idrico.”

Per supportare la popolazione, sono state predisposte autobotti nei seguenti punti:

Via Colombo;

Via Atellana;

Via Napoli (nei pressi della caserma dei Carabinieri).

Queste saranno rifornite regolarmente. Inoltre, sono disponibili fontane pubbliche nei seguenti luoghi:

Piazza Cimmino;

Piazzetta Crocifisso;

Piazza Marconi;

Villa comunale.

Sono stati attivati anche 6 gruppi di fontane con 8 rubinetti ciascuno in:

Via Colombo;

Via Sette Re;

Via Don Sebastiano De Rosa (ex Via Volpicelli, davanti al comando di Polizia Locale);

Via Pecchia n. 98;

Piazza dei Martiri;

Via Calabresi.

I cittadini possono segnalare situazioni di particolare emergenza o di persone fragili al comando di Polizia Locale, attivo dalle ore 8:00 alle 20:00, al numero 081 7313040.

Casavatore: scuole aperte e aggiornamenti continui

A Casavatore, il commissario prefettizio ha confermato che i lavori sulla rete idrica proseguiranno per l’intera giornata di oggi, con successivo collaudo della rete. Nonostante le difficoltà, il commissario ha garantito la regolare apertura delle scuole e degli uffici grazie all’organizzazione messa in campo dall’amministrazione comunale.

Il Tavolo Tecnico per la gestione dell’emergenza, istituito presso la Prefettura di Napoli, continua a monitorare la situazione per garantire il rapido completamento dei lavori e minimizzare i disagi alla cittadinanza. I lavori di riparazione sono ancora in corso e si stima che l’emergenza idrica possa proseguire fino a domani.