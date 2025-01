Nella notte tra sabato e domenica i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria sono intervenuti prontamente in via Pecchia 104 ad Arzano, a seguito di un tentativo di furto ai danni di una farmacia.

Arzano, assalto notturno alla farmacia di via Pecchia: malviventi in fuga

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi hanno forzato la saracinesca d’ingresso e si sono introdotti all’interno dell’esercizio commerciale con l’obiettivo di sottrarre la cassa automatica.

Tuttavia, il colpo non è andato a segno: dopo aver tentato di portare via il dispositivo, i ladri sono stati costretti ad abbandonare il luogo e a fuggire. Sul caso sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, che stanno raccogliendo elementi utili per risalire all’identità dei responsabili.