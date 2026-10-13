Tragedia questa mattina ad Arzano, dove un uomo di 85 anni, C.A., residente a Casoria, è stato investito e ucciso da una moto nei pressi del cimitero, in via Ponziano. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Come apprende Teleclub, l’85enne aveva parcheggiato per raggiungere la casa cimiteriale quando è sopraggiunta una moto condotta da un 52enne di Mugnano che l’ha travolto in pieno mentre stava attraversando. Sul posto si sono precipitati gli agenti del Comando di Polizia Municipale guidati dal dal capitano Vincenzo Conte.

Arzano, 85enne di Casoria investito e ucciso da moto: tragedia nei pressi del cimitero

Il corpo della persona investita è stato trasferito all’istituto di medicina legale di Giugliano in attesa dell’esame autoptico. I caschi bianchi nel frattempo stanno effettuando i rilievi e hanno interdetto l’area alla circolazione. L’investitore stava procedendo in direzione Arzano e si è fermato a prestare soccorso. Verrà sottoposto agli esami tossicologici di rito per accertare se stesse guidando in stato di alterazione psicofisica. Inutile purtroppo l’intervento del 118: i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso dell’85enne.