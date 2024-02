Liceo coreutico: il liceo della danza.

Liceo coreutico: il liceo della danza.

Ancora pochi giorni alla chiusura delle iscrizioni alla scuola secondaria superiore e sono davvero tanti gli indirizzi a disposizione delle nuove generazioni. Spicca tra i tanti il Liceo Coreutico, indirizzo tanto ambito dai giovani amanti della danza e dell’arte che coniuga le materie comuni a tutti gli indirizzi liceali come l’italiano, l’inglese, la matematica ecc, con le materie artistiche che ruotano intorno al mondo della danza. I giovani studenti di questo indirizzo si trovano dunque a studiare materie come Tecnica della danza classica e contemporaneo, repertorio, storia della danza, teoria della danza, storia della musica e tanto altro.

Fiore all’occhiello del nostro territorio è il liceo coreutico Osvaldo Conti di Aversa guidato dalla Dirigente Prof.ssa Filomena Di Grazia. Nato nel 2014 in via Enrico De Nicola, Aversa Nord, da anni supporta i sogni dei giovani studenti che tra danza e studio portano avanti sia il percorso liceale fornendo loro la preparazione necessaria al percorso universitario che l’approfondimento teorico e pratico di tutto ciò che è danza e arte tersicorea alternando lo studio delle materie in classe con materie svolte nei grandi laboratori di danza a disposizione dell’istituto.

Il liceo Osvaldo Conti, in convenzione con l’Accademia Nazionale Di Danza di Roma (istituto di alta cultura), sosterrà a breve le selezioni di ingresso al nuovo anno scolastico. Per poter accedere alle selezioni è necessario effettuare entro il 10 febbraio l’iscrizione al Liceo per ricevere tutte le informazioni utili.

COMUNICATO STAMPA