Arte e sapori continua. Il programma del prossimo finesettimana.

Sabato 15 ottobre 17.00/20,00 Degustazione di Torte di Mele

16 ottobre sul palco ore 18,30 Show cooking Alessandro Mango

La storia di un brillante studente della rinomata scuola Dolce e Salato. Oggi un Pastry Chef di fama nazionale. Alessandro Mango nato a Caserta 08/05/1996 pasticciere alla pasticceria Lombardi di Maddaloni e consulente presso la scuola Dolce e Salato (Maddaloni) e presso pasticcerie italiane. Esperto nella manipolazione del lievito madre e amante della pasticceria moderna. Vincitore del concorso Bufala Festival (a Napoli) nel 2018 e vincitore di cake star edizione Caserta nel 2022. Lo scorso 23 aprile è stato vincitore indiscusso di Cake Star, il programma dedicato alla pasticceria su Real Time, condotto da Katia Follesa e Damiano Carrara che va alla ricerca delle migliori pasticcerie italiane

15-16 ottobre “La Mela Annurca, sua Maestà” in collaborazione con GIACCIO FRUTTA

In galleria una “porca” di mela annurca con visite guidate il 17 e 18 ottobre con gli alunni del 1° Circolo di Giugliano, alla presenza delle autorità scolastici e civili del territorio. L’Allestimento resta in galleria dal 12 al 19 ottobre.