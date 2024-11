“Arte e sapori” al “Grande sud”, weekend dedicato alla birra artigianale e show cooking di chef Petito

“Arte e sapori” la kermesse che valorizza il territorio e i suoi prodotti e realtà, continua al parco commerciale Grande Sud a Giugliano. Nel prossimo weekend per chi ama la birra artigianale, venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 novembre gli appuntamenti sono da non perdere. Avranno luogo degustazioni direttamente dalle mani esperte del birrificio KBIRR. Inoltre domenica alle 18,00 ci sarà lo show cooking dello chef Francesco Petito, allievo del grande Antonino Cannavacciuolo, che mostrerà ricette realizzate proprio con la birra come ingrediente.

COMUNICATO STAMPA