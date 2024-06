Arsenale da guerra, droga e 20mila euro in contanti nascosti in un garage a Soccavo

Blitz degli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato Dante in un garage di via Epomeo, a Soccavo, quartiere di Napoli.

Arsenale da guerra, droga e migliaia di euro in contanti nascosti in un garage a Soccavo

Durante i controlli i poliziotti hanno scoperto due nascondigli, ricavati all’interno di un’autovettura in stato di semiabbandono e all’interno di uno degli uffici del garage, dove sono stati rinvenuti 23 panetti di hashish ed altra sostanza dello stesso tipo per un peso complessivo di circa 2,5 kg, 2 confezioni di cocaina per un peso complessivo di circa 1 kg, un fucile mitragliatore modello Uzi cal. 9 x 19, verosimilmente di provenienza israeliana, con matricola abrasa e completo di caricatore, un revolver marca Astra cal. 357 magnum con matricola abrasa, cinque pistole semiautomatiche clandestine, di varie marche e calibro, tutte cariche e pronte all’uso, 83 cartucce di vario calibro e 20.000 euro.

Per tali motivi, i poliziotti hanno tratto in arresto un 35enne, ritenuto essere il custode dell’arsenale e della droga, essendo a lui riconducibile in via esclusiva l’ufficio dove era occultato parte del materiale sequestrato. L’uomo è stato associato presso la casa circondariale “Giuseppe Salvia” di Napoli Poggioreale.