Nei supermercati italiani approdano i primi snack a base di insetti. Patatine, biscotti e presto anche la pasta. Tutto rigorosamente realizzato con farina ottenuta da larve essiccate in polvere. A produrle è una start up vicentina, la Fucibo.

Biscotti e patatine a base di insetti arrivano nei supermercati

Per ora la distribuzione ha toccato il nord Italia. Gli snack sono approdati sugli scaffali dei punti vendita della catena Tosano a Orzinuovi (nel Bresciano) e a Castiglione delle Stiviere (in provincia di Mantova). All’apparenza sembrano biscotti e patatine come quelli che siamo abituati a mangiare da decenni. E invece sono il frutto di una ricetta particolare: vengono realizzati grazie a una farina a bye di insetti.

Già in vendita sul web, le chips a base di larve essiccate in polvere hanno di recente fatto il loro debutto offline: autorizzate dall’Unione Europea (che ha finora dato il via libera a tre tipologie di insetti commestibili, ovvero larve della farina, locuste e grilli domestici) puntano a diventare “un primo passo per ridisegnare le nostre abitudini alimentari, con gusto e in armonia con l’ambiente – continuano da Fucibo – Gli insetti infatti sono molto più efficienti degli animali che attualmente alleviamo nel processare il cibo che assumono per trasformarlo in proteine”. E soprattutto “per essere allevati hanno bisogno di poco spazio e poca acqua, si riproducono velocemente e il loro ciclo vitale comporta l’emissione di pochissimi gas serra”.

Le reazioni

Sul web c’è chi si dice disgustato, chi guarda con curiosità al nuovo prodotto “del futuro”; e chi, infine, giura che non mangerà mai un prodotto del genere. Nello specifico, si tratta di biscotti realizzati con farina di mais, zucchero, burro, uova e larve di Tenebrio Molitor (larva gialla della farina), che vengono essiccate e poi ridotte in polvere. “Si tratta di una rivisitazione innovativa”, spiegano Davide Rossi e Lorenzo Pezzato, cofounder di Fucibo. “Una ricetta leggera capace di far rivivere il sapore e il profumo dei biscotti fatti in casa dalla nonna”.

Lorenzo Pezzato, il founder trevigiano insieme a Davide Rossi, ha spiegato la scelta di investire su snack del genere, tenendo conto delle nuove tendenze di mercato e del fabbisogno proteico che nei prossimi decenni potrà essere soddisfatto ricorrendo soltanto agli insetti: “Chef e appassionati ci richiedono questi prodotti, gli insetti saranno il nuovo trend gastronomico per i prossimi anni, è una scelta etica. La farina di insetti li rende più sostenibili e speciali anche dal punto di vista nutrizionale con un notevole apporto di proteine, vitamine, grassi buoni e fibre”.