Arriva il ciclone dell’Immacolata in Italia. La perturbazione si concentrerà principalmente al Centro-Sud, dopo un primo “assaggio” di instabilità atmosferica con nevicate nelle regioni settentrionali e nell’alto versante tirrenico.

“Fino ad ieri sembrava puntare anche il Nord, con gli ultimi aggiornamenti dei modelli il bersaglio del Ciclone dell’Immacolata sembra essere diretto verso le Isole Maggiori, Sardegna e Sicilia con fenomeni potenzialmente anche alluvionali”, ha spiegato Lorenzo Tedici, esperto de Ilmeteo.it.

Una traiettoria più meridionale influenzerà le condizioni atmosferiche per tutta la giornata di sabato 9 dicembre dove bisognerà prestare la massima attenzione su Campania, Calabria e Isole Maggiori.

“Vista l’energia potenziale in gioco ancora piuttosto elevata (fatto anomalo per essere ormai a Dicembre) dovuta ai mari ancora con temperature oltre le medie e gli intensi contrasti tra correnti diverse, non escludiamo il rischio di veri e propri nubifragi“, prosegue l’esperto.

Che cosa ci aspetta in Campania?

In Campania è in vigore un avviso di allerta meteo nella giornata di oggi, 5 dicembre. Il maltempo durerà fino alle ore 6 di domani, 6 dicembre. Nei prossimi giorni è previsto cielo nuvoloso con le minime che oscilleranno tra i 3 e i 7° gradi. Bel tempo, invece, nelle giornate di giovedì e venerdì, 7 e 8 dicembre, con sole e temperature più miti. La pressione aumenta ulteriormente nella giornata di sabato, 9 dicembre, determinando cieli parzialmente nuvolosi in serata. Il weekend si aprirà all’insegna di condizioni di variabilità atmosferica e di un sensibile aumento delle temperature per il rinforzo dei venti di Ostro e Libeccio.