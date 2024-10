Il Partito democratico ieri ha chiesto al sindaco Nicola Pirozzi un “atto di forte discontinuità” dopo gli arresti del consigliere Liccardo e del dirigente De Rosa. Ed è la linea che condivide anche il primo cittadino.

“Condivido la linea della discontinuità richiesta dal Partito democratico, serve uno scossone all’ambiente – dichiara alla nostra redazione Pirozzi -. Prenderò decisioni di carattere politico amministrativo che creino le condizioni per lavorare meglio. Io sono sereno ma il dispiacere è enorme perché questi episodi fanno passare in secondo piano un’amministrazione con eccellenti risultati”. All’orizzonte non ci sarebbe un azzeramento di giunta bensì un rimpasto. Il dirigente invece sarà sospeso e “apriremo un procedimento disciplinare, farò tutto ciò che mi consente la norma” spiega il primo cittadino.

Lunedì i difensori di Liccardo e De Rosa depositeranno la richiesta al Tribunale del Riesame per chiedere l’annullamento degli arresti domiciliari. Da ieri il consigliere comunale e il dirigente alle Politiche sociali sono ai domiciliari per la vicenda relativa al centro sportivo Anthares. L’accusa è di concussione. La misura cautelare è scattata perché, ricoprendo entrambi ancora una carica pubblica, potrebbero reiterare il reato che in questo caso è consistito nel chiedere denaro al gestore del centro sportivo per sanare violazioni riscontrate dalla municipale nel 2022.

Pirozzi quando la vicenda Anthares emerse lo scorso mese già si disse “garantista” e che le “dimissioni sono una scelta personale”, ma ora crede anche che “sarebbero la soluzione migliore per Liccardo per stare sereno e difendersi con maggiore tranquillità”.

