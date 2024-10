Interviene durissimo il Partito Democratico sugli arresti di Paolo Liccardo, consigliere comunale, e Giuseppe De Rosa, dirigente dell’ufficio per le Politiche Sociali, Cultura e Sport del Comune di Giugliano. In una nota, il Pd chiede “un atto di forte discontinuità” dal sindaco Nicola Pirozzi.

Consigliere e dirigente arrestati a Giugliano, Pd richiama il sindaco Pirozzi: “Occorre atto di discontinuità”

“Alla città di Giugliano serve un segnale politico e amministrativo di grande chiarezza dopo le notizie di estrema gravità emerse a seguito delle ultime indagini. Il PD è da sempre una forza politica molto attenta sulla trasparenza e la legalità“, dichiarano Francesco Dinacci, commissario del circolo Pd della Terra città della Campania e Giuseppe Annunziata, segretario metropolitano del Pd Napoli.

“Nelle prossime ore, sentito il gruppo consiliare, che lavora con grande impegno in città, ci aspettiamo dal Sindaco Nicola Pirozzi, un atto di forte discontinuità, che sosterremo e che segni con forza la necessità di un cambio di passo politico e amministrativo a tutela del buon lavoro avviato in città sulla trasformazione urbana e per un rilancio serio ed efficace dell’Amministrazione di centrosinistra”, concludono.