Spaccio di stupefacenti a Mugnano, scarcerato 24enne di Casavatore. Antonio Orabona, classe 2000, era stato tratto in arresto per il reato di spaccio di stupefacente del tipo crack, cocaina e marijuana a Mugnano di Napoli.

Arrestato per droga a Mugnano e poi evaso dai domiciliari, scarcerato 24enne di Casavatore

Sottoposto agli arresti domiciliari dal GIP del Tribunale di Napoli Nord all’udienza di convalida dell’arresto, era stato beccato in flagranza di reato di evasione nel quartiere Monterosa di Secondigliano e nell’occasione aveva fornito ai Carabinieri di Napoli false generalità, declinando l’identità di un altro soggetto.

Rinchiuso, a seguito della violazione, nel carcere di Secondigliano dove stava espiando un cumulo di pene di 4 anni di reclusione, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, Presidente Dottoressa Patrizia Mirra – Magistrato a latere Dottoressa Serena Corleto, accogliendo la richiesta dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, gli ha concesso una seconda possibilità, nonostante la condanna per evasione, disponendo di espiare la pena in regime di affidamento in prova ai servizi sociali, in modo da poter lavorare presso un garage di Napoli come parcheggiatore.