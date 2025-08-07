Arrestato a Barcellona pericoloso narcos latitante: aveva 100mila euro in contanti

Massimiliano Del Vecchio, 42 anni, originario di Fondi e latitante da due anni, è stato arrestato ieri a Barcellona. L’uomo è stato fermato mentre usciva da uno studio dentistico, dove si era sottoposto a un’operazione. Al momento dell’arresto, aveva con sé uno zaino contenente ben 100mila euro in contanti.

Arrestato a Barcellona pericoloso narcos latitante italiano: aveva 100mila euro in contanti

L’intervento è stato eseguito dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Latina, in collaborazione con la Guardia Civil spagnola. Del Vecchio viaggiava con una carta d’identità cartacea falsa e si trovava solo al momento del fermo, avvenuto alle 12:30. L’uomo non ha opposto resistenza.

Ricercato nell’ambito dell’operazione Risiko della Direzione Distrettuale Antimafia, nei suoi confronti pendeva un mandato di arresto europeo per reati legati al traffico di droga. “È stato uno dei latitanti più pericolosi, e la cattura è frutto di un’eccellente attività congiunta”, ha dichiarato il colonnello Christian Angelillo, comandante provinciale dei Carabinieri di Latina, durante una conferenza stampa.

Il tenente colonnello Antonio De Lise, a capo del Nucleo Investigativo di Latina, ha sottolineato l’importanza della cooperazione internazionale e della fiducia della magistratura nella riuscita dell’operazione: “È stato un lavoro portato avanti con determinazione e impegno”.