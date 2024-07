Sono entrati in azione con fucili a pompa e il viso coperto da caschi integrali, intenzionati a compiere un’azione di morte. Tuttavia, al loro arrivo sulla spiaggia del lido Azzurro, uno degli stabilimenti balneari più noti e frequentati di Torre Annunziata, sembra che non abbiano trovato la persona che cercavano.

Armati in un lido a Torre Annunziata: killer sparano tra i bagnanti

Nel frattempo, tra i presenti, ancora numerosi alle 17, è scoppiato il panico. Probabilmente per garantirsi una via di fuga, i due malviventi, giunti nei pressi dell’ingresso, hanno deciso di sparare alcuni colpi per aprirsi un varco e far perdere le loro tracce. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

Gli inquirenti hanno sequestrato le immagini dell’impianto di videosorveglianza dello stabilimento balneare e stanno esaminando anche quelle catturate dagli impianti nelle aree circostanti, nella speranza di trovare elementi utili a ricostruire i movimenti dei malviventi.