Un uomo di 56 anni è stato trovato senza vita accanto al proprio box auto in via Vitale, a poca distanza da piazza Mazzini, nel centro di Ariano Irpino. La tragedia si è consumata nella serata di ieri, lasciando sgomenta la comunità locale.

Ariano Irpino, si sente male in strada: dimesso dall’ospedale, muore sotto casa

La vittima, sposata e padre di tre figli, soffriva di problemi cardiaci. Secondo una prima ricostruzione, poche ore prima del decesso l’uomo si era sentito male mentre camminava lungo la statale 90 delle Puglie, nei pressi del rione San Pietro a Cardito. Alcuni passanti, accortisi del malore, avevano allertato i soccorsi e un’ambulanza del 118 lo aveva trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Frangipane-Bellizzi”. Dopo gli accertamenti di rito, era stato dimesso e aveva lasciato la struttura sanitaria di via Maddalena, apparentemente in condizioni stabili.

Tornato a piedi verso casa, poco prima di raggiungere l’abitazione, l’uomo si è improvvisamente accasciato al suolo, accanto alla propria auto. A trovarlo riverso per terra è stato un nipote, che si trovava nelle vicinanze e ha assistito impotente alla drammatica scena. Tra le mani dell’uomo c’era ancora il foglio di dimissione dell’ospedale.

Uno dei fratelli, che abitava poco lontano, ha immediatamente dato l’allarme. I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto, hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato inutile. Su disposizione della magistratura, la salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Ariano Irpino dall’impresa funebre Moschella ed è attualmente sotto sequestro.

Le indagini

I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. È stata disposta l’autopsia, che verrà eseguita nei prossimi giorni, per accertare le cause del decesso e fare piena luce sull’accaduto e accertare eventuali responsabilità del personale medico.