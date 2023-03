L’azienda Solitek ha avviato una nuova campagna di assunzioni per l’avvio di una fabbrica di pannelli fotovoltaici a Benevento.

Apre nuova fabbrica in Campania, si cercano 300 operai

A riportare la notizia relativa alle nuove assunzioni Solitek a Benevento è l’Ansa, tramite un recente articolo. Il noto produttore lituano di moduli solari si prepara ad effettuare un importante investimento nella città campana, dove avvierà un grande stabilimento per produrre pannelli fotovoltaici.

Il progetto sarà presentato nel corso del prossimo aprile e prevede, nello specifico, la costruzione di un impianto dedicato alla produzione di batterie di accumulo e pannelli fotovoltaici. Il nuovo opificio italiano dell’azienda basata a Vilnius sorgerà nell’area industriale di Ponte Valentino e rappresenta un importante esempio della stretta collaborazione instaurata tra il nostro Paese e la Lituania.

Le assunzioni che Solitek realizzerà a Benevento con l’apertura del nuovo stabilimento coinvolgeranno, dunque, profili da impiegare nella produzione dei pannelli fotovoltaici e, successivamente, anche delle batterie di accumulo. Molto probabilmente, quindi, le ricerche di personale riguarderanno operai e addetti alla produzione, ma anche ingegneri e tecnici esperti nel campo del fotovoltaico.

Come candidarsi

Gli interessati alle future assunzioni Solitek a Benevento e ai posti di lavoro in arrivo nel settore del fotovoltaico devono attendere l’apertura della nuova fabbrica e delle apposite selezioni per il personale da impiegarvi. Per avere maggiori informazioni sull’azienda, al momento, è possibile visitare il sito web di Solitek.