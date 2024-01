Previsto per domani l’interrogatorio di garanzia per l’ex sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia che dovrà comparire davanti al GIP del tribunale di Napoli.

Appalti al Rione Terra di Pozzuoli, domani interrogatorio di garanzia per Figliola

Attualmente nel padiglione Firenze alla casa circondariale di Poggioreale, Figliolia, insieme all’ex membro nazionale del Pd Nicola Oddati, all’imprenditore Salvatore Musella, e a Giorgio Palmucci, attuale vice presidente Confindustria Alberghi Italia, ex presidente Enit, è stato accusato di corruzione e concorso in turbata libertà degli incanti.

Al centro dell’inchiesta un presunto giro di corruzione nell’assegnazione dei progetti di riqualificazione e gestione del Rione Terra a Pozzuoli. Undici le ordinanze emesse dalla Procura.

Le intercettazioni

Le intercettazioni riportate nell’ordinanza stanno rivelando una serie di elementi che delineano il ruolo dei soggetti coinvolti. Tra i tanti spicca la figura di Figliolia, il cui mandato è stato definito dal gip “una monarchia assoluta”, oltre alla figura dell’imprenditore Musella.

Dalle conversazioni captate dagli investigatori appare chiaro chi decideva e come funzionava il sistema di assegnazione degli appalti. “La gara è tutta inutile, perché lui, quando decide chi deve vincere, lo fa”, diceva Antonio Carrabba, dipendente del gruppo imprenditoriale “Musella” in un conversazione del 20 ottobre 2021 che alludeva a Figliolia, chiamato in codice “Kojak”, in riferimento al personaggio della serie televisiva statunitense degli anni ’70.