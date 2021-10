Melito, Maria Famà è stata ritrovata: “Ha telefonato a sua madre, sta bene”

Melito. E’ stata trovata Maria Famà, la 21enne scomparsa da 24 ore da Melito, dove vi risiede.

La giovane si era allontanata ieri sera dalla propria abitazione e non vi aveva fatto più ritorno. La 21enne, fa sapere la pagina Trasparenza per Melito, ha chiamato in forma anonima alla mamma. Sta bene, ma al momento non vuole tornare a casa.

La famiglia Famà aveva lanciato un appello perché qualcuno, se in possesso di sue notizie, potesse contattarli. Il post era stato poi ripreso da “Trasparenza per Melito”. “Questa ragazza di 21 anni, Maria Famà, si è allontanata ieri sera da casa a Melito e da allora non abbiamo avuto più sue notizie. Prego chiunque l’abbia vista di contattarmi in privato e di condividere questa foto. Abbiamo anche sporto la denuncia in seguito alla scomparsa. I familiari sono molto preoccupati”, avevano scritto su Facebook.