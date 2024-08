Il Napoli batte 2-1 il Parma con una pazza rimonta nei minuti finali. Nel primo tempo, i ducali passano in vantaggio con Bonny. Nella ripresa, debutta Lukaku e il Parma resta in 10 per l’espulsione del portiere Suzuki a sostituzioni terminate. Il Napoli ne approfitta e, proprio con Lukaku in gol al debutto e Anguissa, regalano i 3 punti alla squadra di Antonio Conte, che sale a 6 punti in classifica. Tuttavia, c’è ancora tanto lavoro da fare.

Napoli-Parma 2-1

Dopo la splendida vittoria con il Bologna e gli importanti arrivi sul mercato, il Napoli torna al Maradona per affrontare il Parma, rivelazione di questo inizio di campionato. Gli uomini di Pecchia, oltre a una forte identità, hanno reso cara la pelle. Poche le novità di formazione, con Conte che conferma la stessa squadra che ha vinto con il Bologna; solo panchina per i nuovi arrivati Lukaku e Neres.

Primo tempo

Ottimo inizio di partita per gli emiliani, sfortunati in avvio (doppio legno per Kowalski e Bonny) prima del vantaggio su rigore proprio di Bonny, causato da un fallo in area di Meret sullo stesso Bonny. Il Napoli fatica nel primo tempo, con il Parma che riesce spesso a eludere la pressione sterile degli azzurri e a creare situazioni di superiorità numerica. Il Napoli non riesce quasi mai a essere pericoloso, con Raspadori che mostra i suoi limiti spalle alla porta. Gli azzurri ci provano nel finale di primo tempo con Kvaratskhelia e Mazzocchi, ma è il Parma a sfiorare il raddoppio con Bernabè. Il primo tempo si chiude con il Parma in vantaggio per 1-0.

Secondo tempo

Ripresa dai molti volti, con una prima fase molto simile all’andamento del primo tempo, con il Parma bravo a sfruttare gli spazi lasciati scoperti dalla fase difensiva azzurra. Al 55′ ci prova Kvaratskhelia con la sua classica azione a rientrare, ma Suzuki respinge con i pugni il destro del georgiano. Al 62′ Conte si gioca la carta Lukaku per cercare il pareggio. Con l’ingresso dell’attaccante belga, il Maradona si infiamma e il Napoli inizia un vero e proprio assedio all’area del Parma. Il Napoli sfiora subito il pareggio con Lukaku e Buongiorno, ma entrambi sono in fuorigioco. Entrano anche Neres per uno stanco Politano, e proprio il brasiliano, grazie a uno sprint, causa l’episodio chiave della partita: fa espellere il portiere Suzuki, già ammonito. Con i cambi esauriti per il Parma, Delprato è costretto a fare il portiere.

Il Napoli invade l’area del Parma e soltanto nei minuti finali trova il pareggio con il primo gol di Romelu Lukaku, che al 92′, con un potente sinistro, fa scoppiare il Maradona. Il Parma inizia a cedere sotto i colpi degli azzurri e al 96′ Neres sfonda a destra e mette in mezzo un gran cross: la testa vincente è di Anguissa, che gira alle spalle di Delprato per completare la rimonta degli azzurri!

Finale thriller al Maradona, con un Parma redivivo che negli ultimi minuti, dati gli 11′ di recupero, cerca di vendere cara la pelle e per poco non riesce nella grande beffa, con Meret che compie un autentico miracolo su Almqvist, regalando di fatto al Napoli i 3 punti.

Il Napoli vince ma che fatica

Finisce una pazza gara al Maradona, con il Napoli che trova i 3 punti e sale a quota 6. È il secondo successo consecutivo per gli uomini di Conte, che, pur non giocando una buona gara, riescono a trovare la vittoria. Tuttavia, ci sono ancora molti aspetti e automatismi da rivedere e perfezionare per un Napoli caparbio, ma che dal punto di vista del gioco ha offerto molto poco.