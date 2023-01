Angela Celentano potrebbe trovarsi in Turchia. La gip Federica Colucci ha rigettato l’archiviazione sulle indagini della Dda sulla scomparsa della bambina, adesso diventata donna, di cui si persero le tracce nel 1996. Celentano scomparse dal Monte Faito, mentre era con la famiglia, e oggi potrebbe vivere sull’isolotto Buyukada con un uomo che crede essere suo padre.

“Angela Celentano vive in Turchia con un uomo”: indagini riaperte

L’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli sulla cosiddetta “pista turca” su Angela Celentano sono partite nel 2009, in seguito alle dichiarazioni di una donna, tale Vincenza Trentinella, che indirizzò gli inquirenti proprio in Turchia. La donna raccontò agli inquirenti di aver appreso della presenza della piccola Angela in Turchia da un prete, che a sua volta era venuto a conoscenza di queste informazioni in confessionale.

La signora Trentinella si recò personalmente in Turchia per verificare se la storia fosse vera. La donna raccontò agli inquirenti di aver anche incontrato l’uomo con il quale Angela Celentano vivrebbe sull’isolotto Buyukada: si chiamerebbe Fahfi Bey e avrebbe una cicatrice sul viso. La donna fornì agli inquirenti anche una foto del presunto rapitore di Angela, scattata nello studio di un veterinario sul posto.

“Abbiamo appreso dalla stampa dell’esistenza di un’indagine della Procura di Napoli: la speranza è sempre viva e la famiglia si auguriamo che questa nuova inchiesta possa darci notizie certe su Angela”, ha dichiarato l’avvocato Luigi Ferrandino, legale della famiglia Celentano, al Corriere della Sera. “Ho avvertito subito la famiglia – ribadisce Ferrandino – non erano al corrente di questa indagine”.