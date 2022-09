Muore qualche ora dopo le nozze. È la tragica storia di Andrea Labriola, 60enne di Udine, deceduto a causa di un malore dopo il rientro a casa dalle nozze.

Udine, si sposa al mattino e muore la sera quando torna casa

Andrea aveva appena coronato il suo sogno d’amore sposando Tatania. Una cerimonia non troppo appariscente, con le persone più care, una quindicina in tutto. Subito dopo i festeggiamenti, appena tornato a casa, il malore killer che lo stroncato sul colpo. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Oltre alla moglie, lascia la figlia Evelina e la sorella Barbara. I funerali sono stati celebrati questa mattina venerdì 16 settembre alle 10.30 nella chiesa di San Domenico. Andrea Labriola aveva trascorso molti in Russia per lavoro. Era tornato in Friuli da poco.