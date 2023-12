“Andate via o vi ammazzo”: sono le parole che un uomo di 68 anni ha rivolto a due ragazzini, di 11 e 12 anni, che con le loro bici lo avrebbero urtato accidentalmente. Con un coltello, dalla lunga lama di 15 centimetri, li ha minacciati di colpirli se non se non si fossero allontanati.

“Andate via o vi ammazzo”: minaccia con coltello ragazzini in bici in villa a Giugliano

È accaduto ieri pomeriggio a Giugliano, all’interno della villa comunale. Una gazzella dei Carabinieri stava percorrendo via I° Maggio quando notano due adolescenti, spaventati, chiedere aiuto. Ai militari raccontano quello che è accaduto pochi istanti prima: uno dei due ragazzi mentre era in bici si è scontrato involontariamente contro un uomo che passeggiava in villa.

I due riferiscono ai Carabinieri di aver chiesto scusa al signore, ma che queste non sono servite perché il 68enne, con l’intenzione di intimorirli, ha tirato fuori dalla tasca un coltello e glielo ha puntato contro.

La denuncia

A quel punto i militari entrano nella villa comunale e trovano il 68enne. Scatta così la perquisizione: nella tasca del giubbotto nero, gli uomini della benemerita trovano un coltello a serramanico lungo 15 centimetri che viene sequestrato. Provando a giustificarsi, l’uomo riferisce ai Carabinieri che “al giorno d’oggi i ragazzini sono maleducati” ed è per questo motivo che gira in città con un’arma da taglio in tasca. Alla fine, il 68enne è stato denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo di arma.