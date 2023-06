Quanto costa andare al mare? Lo abbiamo chiesto ai gestori degli stabilimenti balneari della fascia costiera.

Ovviamente il tutto via da lido a lido. Ognuno ha ritagliato il proprio target.

Siamo stati al Varca D’oro: il lido che separa la costa giuglianese da quella di Castelvolturno.

Un pò più avanti uno dei lidi storici di Giugliano: il Sabbia D’argento. Anche in questo caso c’buna differenziazione in base ai giorni e ai servizi.