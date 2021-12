Allerta meteo gialla in Campania: previste precipitazioni in tutta la regione nelle prossime ore. La Protezione Civile ha diramato l’avviso per l’arco di tempo che va dalla mezzanotte fino alle 23:59 di domani, domenica 5 dicembre. Possibilità anche di raffiche di vento.

Allerta meteo gialla in Campania

Non si arresta l’ondata di maltempo che da ormai quindici giorni affligge la regione Campania. La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo con livello di criticità di colore giallo su tutto il territorio: previste infatti nuove precipitazioni in arrivo nelle prossime ore. A partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani, domenica 5 dicembre, si prevedono temporali, che in alcuni punti del territorio potrebbero essere anche intensi; possibili anche raffiche di vento.

Si prevede un rischio idrogeologico che potrebbe manifestarsi con possibili allagamenti, inondazioni, problemi derivanti da fenomeni connessi ai sistemi di smaltimento delle acque piovane.

Si raccomanda la massima prudenza e attenzione per evitare eventuali criticità.