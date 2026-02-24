Aversa, raid di 50 secondi alla Goldbet: rubato cambiamonete. Colpo anche in una scuola

È ancora emergenza sicurezza ad Aversa. La città torna a fare i conti con furti e raid notturni. Nel mirino dei ladri è finita la Goldbet tra viale Europa e via Filippo Saporito. Il colpo è stato messo a segno domenica scorsa, alle 3.53. Un’azione rapidissima: appena 50 secondi sono bastati ai malviventi per entrare e uscire.

Ancora emergenza sicurezza ad Aversa, la città torna a fare i conti con furti e raid notturni

Secondo una prima ricostruzione, i banditi hanno utilizzato una flex per tagliare la saracinesca e forzare l’ingresso. Una volta all’interno, con un piede di porco hanno mandato in frantumi la vetrina del bancone, riuscendo a portare via esclusivamente il cambiamonete. La cassa, invece, non è stata toccata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Aversa, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire ai responsabili. Amarezza e rabbia da parte del titolare dell’attività, che denuncia il secondo furto subito in otto anni di attività.

E non è tutto. Nella scorsa notte, ignoti avrebbero fatto irruzione in una scuola elementare di via Filippo Saporito, nelle palazzine Unrra Casas. Anche in questo caso i banditi sarebbero entrari all’interno dell’edificio, riuscendo a portare via tre estintori. Intanto cresce la preoccupazione dei residenti: sempre più spesso Aversa diventa teatro di furti e incursioni notturne, raid messi a segno in pochi minuti, azioni criminali che alimentano un senso di insicurezza ormai diffuso tra cittadini e commercianti.