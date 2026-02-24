Ancora emergenza rifiuti ad Aversa, strade invase da sacchetti: “Ora tavolo tecnico”

Un’emergenza, quella della mancata raccolta dei rifiuti in città, che al momento non sembra avviarsi verso una soluzione. Il servizio di ritiro della nettezza urbana continua a funzionare a intermittenza, con angoli e cigli delle strade invasi dai sacchetti non raccolti, dal centro alla periferia.

Dopo il consiglio comunale sull’igiene urbana del 18 febbraio, al quale parteciparono numerosi cittadini, la situazione è rimasta pressoché invariata. In quell’occasione erano assenti i dirigenti comunali e i rappresentanti di Tekra e Ri.Sam, la società subentrata attraverso un fitto di ramo d’azienda.

Un confronto che, secondo molti presenti, non ha prodotto risposte concrete su un problema che da giorni attanaglia la città.

Dalla società civile, l’associazione Consumerismo No Profit chiede ora un tavolo tecnico urgente e permanente. Nel frattempo il sindaco Matacena, sentito dal Mattino, ribadisce la sua linea: tutti gli assessori, e non soltanto quello con delega all’Igiene urbana, trascorsi tre mesi dalla nomina, saranno chiamati a rispondere puntualmente del proprio operato.

Secondo il primo cittadino, tra le cause dell’emergenza figurerebbero il trasferimento di ramo d’azienda a Ri.Sam, il pagamento in ritardo degli stipendi ai dipendenti Tekra e il mancato espletamento della gara da parte dell’Eda. Una situazione che, ad oggi, non registra segnali di inversione di tendenza. E che potrebbe ulteriormente aggravarsi con l’arrivo della primavera.

