Terrore in strada in pieno centro ad Ancona. Nella mattinata di oggi, giovedì 28 aprile, in via Marsala all’angolo con via Matteotti un’auto mentre stava facendo retromarcia ha travolto due anziane che sono volate a terra.

Ancora, drammatico incidente in strada

Le vittime, entrambe 80enni, sono state investite da una Mercedes che era in retromarcia. La situazione subito è apparsa grave. Una delle due donne, infatti, è stata trasportata all’ospedale Torrette in codice rosso avanzato per un politrauma dai mezzi sanitari del 118. Le loro condizioni sono da subito risultate molto gravi.

Sul posto anche la polizia municipale per la gestione del traffico in un punto cruciale per la viabilità nel centro della città e per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.