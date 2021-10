Ultimo giorno di campagna elettorale per i candidati a sindaco e al consiglio comunale nelle elezioni che si terranno domenica e lunedì, 3 e 4 ottobre. Dei 17 comuni al voto nella provincia di Napoli, diversi appartengono all’area nord.

Le chiusure di campagna elettorale ad Afragola

Ad Afragola, ieri si è tenuto l’ultimo confronto tra candidati a sindaco nella villa comunale. L’incontro – organizzato dal gruppo di associazioni e cittadini riunitosi nel comitato “Liberi di decidere” contro il voto di scambio, ha visto confrontarsi i candidati a sindaco Antonio Iazzetta e Gennaro Giustino su temi come la gestione dei beni confiscati, la trasparenza e l’anticorruzione, il commercio e l’ambiente. All’incontro pubblico – che si è tenuto davanti ad un’arena di elettori e supporter – ha deciso di sottrarsi il terzo candidato a sindaco Antonio Pannone che ha fatto sapere – attraverso un comunicato stampa – di non ravvedere “condizioni per un confronto sereno” e di essere impegnato in quella fascia oraria in diverse chiusure di comitati. Oggi è però il giorno delle chiusure di tutte le campagne elettorali. Restando su Afragola, Pannone sarà in villa comunale a partire dalle 19, Giustino in piazza granturco allo stesso orario e Iazzetta in piazza San Giorgio alle 18:30.

Le chiusure di campagna elettorale ad Arzano

Per quanto riguardo Arzano, invece – dopo l’evento con l’on. Giuseppe Provenzano e il segretario del PD metropolitano di Napoli, la candidata Cinzia Aruta ha scelto come momento conclusivo un confronto con i giovani senza tutti i candidati in villa comunale alle 18:30. Ageo Piscopo ha invece optato per un incontro in piazza cammino alle 18. Mentre nessun evento è stato pubblicizzato al momento dagli altri due candidati Luisa Auletta e Renato Liguori.

Le chiusure di campagna elettorale a Melito

Infine a Melito, città cove la sfida elettorale è a tre: Dominque Pellecchia incontrerà candidati ed elettori alle 18:30 in villa comunale, Luciano Mottola chiuderà la sua campagna elettorale presso il comitato di via Roma,298, alle 19:30, e Nunzio Marrone sarà alle 19 presso il bar Franco Sepe.