America’s Cup a Napoli, scatta il piano traffico: lungomare chiuso e 120 vigili in strada

Napoli si prepara alle pre-regate dell’America’s Cup e cambia la viabilità sul lungomare. Dal 27 settembre scatterà il maxi piano traffico predisposto per gestire l’arrivo di pubblico e addetti ai lavori: in campo ci saranno 120 agenti della Polizia locale, con un dispositivo operativo 24 ore su 24.

La principale novità riguarda viale Anton Dohrn, dove dal 21 al 27 settembre è previsto il divieto di transito veicolare. Limitazioni anche in via Francesco Caracciolo, mentre sulla Riviera di Chiaia viene istituito il senso unico in direzione piazza Vittoria.

Dal 28 settembre al 5 ottobre cambia invece il dispositivo: su viale Anton Dohrn sarà istituito il senso unico di circolazione verso via Caracciolo, così come su via Francesco Caracciolo in direzione piazza Vittoria.

America’s Cup, 120 vigili e lungomare presidiato

Il dispositivo entrerà nel vivo domenica 27 settembre, in occasione della prima fase dell’evento. Saranno impiegati 120 vigili, con pattuglie presenti anche nelle ore notturne, per controllare traffico, varchi e afflusso dei visitatori.

Sul lungomare saranno inoltre installati 250 bidoncini per la raccolta dei rifiuti. L’obiettivo del Comune è limitare i disagi alla circolazione durante le giornate delle regate e gestire l’elevato numero di persone atteso nell’area.