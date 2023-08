Gli agenti della Polizia Municipale hanno salvato la vita di un bimbo, figlio di una coppia in vacanza a Napoli.

Ambulanza in ritardo, vigili salvano la vita di un bimbo in arresto cardiaco

Gli uomini del Reparto G.I.T. motociclisti, richiamati da alcuni cittadini in via Toledo, hanno notato il piccolo di 2 anni tra le braccia di un uomo, un medico che ha prestato immediatamente soccorso alla coppia siciliana. Il medico ha riferito di aver praticato le prime manovre salvavita, ma che le condizioni del bambino erano gravi e che il piccolo si trovava in pericolo di vita.