Così il giornalista Carlo Alvino durante l’appuntamento quotidiano su Teleclubitalia con la trasmissione “Dillo ad Alvino” sul canale 77.

Alvino: “Per trovare la serenità il Napoli ha bisogno di vincere le prossime 3 partite”

Pausa nazionale archiviata per le nazionali testa subito al campionato con l’ostica trasferta di Verona. L’imperativo è vincere sfruttando anche lo scontro diretto tra Milan e Juve che può permettere al Napoli di restare agganciato alle zone alte della classifica.

“Garcia può restare con striscia di vittorie. Ha curriculum importante, spero in un suo moto d’orgoglio dopo le critiche. Molti hanno superato il confine. Vorrei risposta di Garcia sul campo, vincendo e giocando bene con la rosa importante che ha a disposizione”.

Così Alvino si sofferma sullo stato di salute di una squadra che ha bisogno di trovare serenità. Il Napoli deve obbligatoriamente vincere con Verona, Union e Milan e cercare quegli equilibri mancati nelle prime dieci gare della stagione. In arrivo un altro filotto di gare in cui il Napoli deve vincere e convincere.

Prima partita stagionale con Osimhen assente e ballottaggio Raspadori-Simeone che subito prende vita. con l’argentino pronto a fare male alla sua ex squadra in apparente vantaggio al talento della nazionale italiana. Oltre a Osimhen sicuro assente sarà Anguissà ancora ai box con Cajuste che dovrebbe prendere il suo post, Amir Rrhamani dovrebbe ritornare al essere al centro della difesa nonostante la coppia Ostigard-Natan non ha affatto sfigurato e mostrato di poter essere all’altezza della situazione. Probabile esordio stagionale anche per Gollini che potrebbe sostituire Meret tornato non al meglio della nazionale. Alla ricerca di minutaggio Elmas e Lindstorm che scalpitano per un posto da titolare