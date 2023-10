Il Napoli sta uscendo pulito anche dal caso scommesse, mentre Gravina resta in silenzio davanti all’ennesima figuraccia internazionale”

L’ha detto il giornalista Carlo Alvino durante l’appuntamento quotidiano su Teleclubitalia con la trasmissione “Dillo ad Alvino” sul canale 77.

Tra le tematiche affrontate in questa settimana di sosta del campionato, fari puntati sullo scandalo scommesse con tutte gli sviluppi.informazioni e la situazione allenatore dopo la fiducia rinnovata a Garcia

Alvino: “Scommesse, il Napoli ne esce ancora pulito”

Impossibile non soffermarsi sullo scandalo che ha scosso e fatto tremare nuovamente il sistema calcio con un nuovo caso scommesse che hanno portato ben 4 Calciatori.

Dopo Fagioli, anche Tonali e Zaniolo. L’inchiesta della Procura della Repubblica di Torino sulle scommesse illecite coinvolge altri due calciatori, per giunta Nazionali. Le voci circolavano da ore quando è arrivata la notizia, confermata dalla Federcalcio, della notifica dell’atto di indagine .di fatto l’avviso di garanzia, direttamente a Coverciano. Poco prima Fabrizio Corona era stato ascoltato come persona informata sui fatti in questura a Milano su indicazione della procura di Torino, e quindi nell’ambito della stessa inchiesta che ha coinvolto il calciatore della Juventus Fagioli. Scontata a questo punto anche per loro l’apertura dell’indagine sportiva da parte della Procura Figc. Con probabili squalifiche fino a 3 anni.

Alvino “Presenza costante di ADL può sempre aiutare”

Occhi ancora puntati sulla situazione allenatore dopo il gelo dei giorni scorsi e la rinnovata fiducia a Rudi Garcia dopo il no di Conte. Presidente De Laurentiis anch’oggi presente al centro sportivo di Castel Volturno per mostrare vicinanza sia all’allenatore che al gruppo squadra in questi giorni di sosta del campionato. Presenza che può rivelarsi utile per dare quella giusta dose di concentrazione e serenità ad un ambiente ormai infernale da parecchie settimane