Al centro dell’appuntamento di oggi non poteva che essere il dubbio su chi sarà l’allenatore del Napoli con Conte che al momento non ha aperto agli azzurri e la panchina di Garcia al momento più sicura nonostante il volere dei tifosi che richiedono a gran voce l’esonero dell’allenatore apparso incapace di riuscire a gestire quegli equilibri trovati nella stagione precedente

Dopo la smentita via social di Conte che ha ribadito la sua voglia di stare fermo, lo scenario più probabile al momento sembra essere la permanenza dell’allenatore francese sulla panchina del Napoli. Con le prossime sfide che saranno decisive soprattutto quelle con l‘Union Berlino e la sfida casalinga con il Milan.

In realtà, negli ultimi giorni, le parti si sono sentite più volte. Conte non ha mai chiuso totalmente a De Laurentiis, così come non ha dato segnali di apertura clamorosi. L’allenatore, insomma, aveva lasciato aperto uno spiraglio in cui ha cercato di infilarsi De Laurentiis, che però non sembra essersi arreso di fronte al no di Conte e ad un’operazione che appare molto difficile e potrebbe tornare alla carica, specie se i risultati di Garcia non dovessero migliorare.

Le confessione dell’attuale difensore del l‘Al Hilal manifestano ancora di più la vicinanza e il senso di responsabilità dei giocatori nei confronti del proprio allenatore, Rapporto apparso sempre più teso con il gesto di Politano a manifestare l’ennesimo segnale di malcontento dopo quelli di Kvara e Osimhen. Con i tifosi schierati sempre più per l’esonero dell’allenatore soprattutto dopo la brutta prestazione vista domenica contro la Fiorentina con una squadra apparsa indebolita sotto tanti aspetti, da quello fisico a quello tattico, con tanti giocatori fuori ruolo e in grande confusione

Altro tema toccato oggi con Carlo Alvino sono le dichiarazioni dal presidente De Laurentiis riguarda la Supercoppa italiana, in programma a fine gennaio in Arabia Saudita: “Avete visto quello che sta succedendo in Israele? Potrebbe esserci un blocco aereo su quei territori. Come si può pensare di far viaggiare in aereo verso quelle zone 120 giocatori che valgono quello che valgono? Tutto questo per guadagnare pochi milioni in più? Facciamola all’Olimpico, allora. Non è che voglio boicottare. Ho solo chiesto di ragionarci sopra”.

Ad ogni modo Alvino rassicura tutti i tifosi del Napoli sulla partecipazione degli azzurri alla Supercoppa che quest’anno inaugura anche il nuovo format a 4 squadre, con il premio per il vincitore che ammonta intono ai 10 milioni di euro, altra ragione per cui il Napoli farà di tutto per partecipare