Stroncata nella notte da un malore improvviso. E’ morta a soli 46 anni Katia Cuomo, avvocatessa di Alvignano, paesino dell’alto casertano al confine con Caiazzo.

Katia muore a 46 anni uccisa da un malore

Presumibilmente è stato un infarto a strappare Katia prematuramente alla vita. Inutili i tentativi di rianimazione. I sanitari del 118 ne hanno potuto solo constatare il decesso per cause naturali. Figlia dell’ex presidente dell’istituto scolastico della città di Alvignano, la 46enne era un’apprezzata e stimata professionista. In queste ore sono tanti i messaggi di cordoglio apparsi anche sulla sua bacheca Facebook.

Il sindaco Angelo Di Costanzo ha dedicato alla donna un lungo post: “Sono addolorato e incredulo, come tutti i miei concittadini, nell’apprendere la notizia della tragedia che stanotte ha strappato alla vita una giovane donna. Katia era una persona mite, disponibile e stimata da tutti. In questo momento di dolore ci stringiamo intorno alla famiglia Cuomo”.

Tanti anche i post condivisi dagli amici. “Una notizia che ti frantuma il cuore. Quanti ricordi bellissimi e indelebili all ACR dalle suore. Buon viaggio”, il ricordo di Anna. “Un altra morte improvvisa nel mio Piccolo paese natio, che non è una metropoli, ma composto di poche anime…In due anni credo si sia superata la doppia cifra… Com’è possibile?”, si chiede Michele. Ancora non comunicata la data delle esequie.