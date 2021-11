Quasi duecento persone controllate, di cui 50 con precedenti di polizia, una denuncia e un uomo sanzionato poiché trovato in possesso di droga. E’ il bilancio dell’operazione condotta stamattina dagli agenti del Commissariato di Torre Annunziata e i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle Unità Cinofile antidroga, eseguito tra i comuni di Torre Annunziata e Boscotrecase.

Alto impatto a Torre Annunziata e Boscoreale: 184 persone verificate, denunciato 33enne

I poliziotti, con la collaborazione di personale della L.I.P.U. (Lega Italiana Protezione Uccelli), in via Nazionale a Boscotrecase hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo dove hanno accertato che, all’interno di gabbie anguste e in pessime condizioni igieniche, vi erano 9 cardellini (specie protetta) e 2 canarini; inoltre, sono state rinvenute e sequestrate 8 reti da uccellagione complete di paleria e picchetti, 8 gabbie per uccelli e diversi arnesi atti allo scasso.

Leggi anche >> Tenta di rubare tre auto in una notte nel Napoletano: arrestato 17enne

L’uomo, un 33enne napoletano, è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, abbandono di animali, detenzione illegale di specie protetta e per aver tenuto gli uccelli in condizioni incompatibili con la loro natura.

Infine, i finanzieri hanno sanzionato una persona per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale in quanto trovata in possesso di una sigaretta artigianale del tipo “spinello” contenente 0,5 grammi circa di marijuana.