Scattano i controlli a raffica a Licola mare, sulla fascia costiera di Giugliano. Questa mattina i poliziotti del locale commissariato, guidati dal primo dirigente Alfredo Carosella, hanno effettuato un’operazione ad “alto impatto” lungo la litoranea e nella zona tra via Stella Maris e via Domitiana.

Alto impatto a Licola dopo le proteste: controlli a veicoli e persone

Col supporto degli agenti dalla Polizia Municipale di Giugliano, diretti dal comandante Luigi Maiello, sono stati effettuati controlli su persone, veicoli e strutture.

Nei giorni scorsi si sono riaccesi i riflettori sul quartiere dalla fascia costiera per la protesta dei cittadini contro il presunto arrivo di altri migranti in un hotel già in passato centro d’accoglienza. La manifestazione è poi rientrata con la mediazione delle forze dell’ordine e la voce sull’arrivo di altri extracomunitari è stata poi smentita dal sindaco Nicola Pirozzi.

I residenti, organizzati in un comitato, hanno ribadito però la richiesta di più controlli e miglioramento dei servizi pubblici. Ora è stato aumentato ulteriormente il dispositivo di sicurezza con l’incremento di unità della polizia impegnate per il controllo del territorio. Nelle prossime ore il bilancio dell’operazione ad “alto impatto” effettuata stamattina dagli agenti a Licola mare.